華視日前接連出包，在跑馬燈呈現共軍攻台的錯誤訊息，加上公廣集團過去還爆發其他爭議，董事長陳郁秀因此在本次事件爆發後請辭，但她離開前的一封信卻引起爭議，國民黨台北市議員張斯綱質疑，若早知有這些問題，為何任內不進行整頓，反而在事後才開始放馬後炮。

張斯綱在臉書表示，近年來華視、公視屢屢出包，包括誤刪新聞資料庫、標案黑箱爭議等等，如今又發生華視誤植戰爭快訊的嚴重疏失，陳郁秀進行請辭的同時也寫了一封信給同仁，但內容卻稱華視組織、設備、部分員工跟不上時代，讓他忍不住質疑「請問陳董事長，您擔任公廣集團董事長六年了，如果您已經知道有這些問題，任內怎麼不去整頓？現在才放馬後炮，現在這個情況，難道您沒有責任嗎？」

張斯綱指出，公廣集團做為公共電視的價值以及使命感已蕩然無存，甚至沒有任何存在意義，認為華視接下來應該拍賣民營化，公視需重新規劃發展方向，最後NCC則應轉型裁撤，「非歹戲拖棚、重蹈覆轍，然後還要人民拿納稅錢一直幫他們擦屁股！」

華視日前嚴重出包，新聞底部跑馬燈出現新北市遭共軍導彈擊中、臺北港艦艇爆炸、板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物等，引起各界恐慌後又被發現誤植錯誤訊息不只發生一次，第二度錯誤訊息包括大屯山爆發、巴士海峽發現石油等，總經理陳雅琳與陳郁秀因此雙雙請辭。