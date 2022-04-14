今天(14日)的新北COVID-19居家照護記者會上，市長侯友宜、指揮中心指揮官陳時中與發言人莊人祥出席，卻傳出一名採訪記者快篩陽性，晚間PCR後證實確診，侯友宜第一時間進行快篩，陳、莊2人卻僅需自我監測，引發雙標質疑。

快篩陽性的市政記者，在晚間PCR檢驗後陽性確診，Ct值僅14，指揮中心晚間表示，陳時中、莊人祥將於2日內進行快篩，並進行7天自我健康監測，至於疫情記者會是否會停辦，莊人祥回應「明天再說」。

由於陳時中、莊人祥不需要快篩，僅需7天自我監測，引發網友質疑，對此莊人祥指出，自己與部長僅在該地短暫停留，沒有超過半天，而該記者主跑新北市政，長期與市府官員接觸，加上侯友宜長時間停留，因此需要快篩。莊強調，為求慎重，2天內他與陳時中都會做快篩。

不少鄉民看到原因傻眼，大罵：「標準只有一個，就是我說了算」、「綠能你不能」、「幫赤鬼牛排QQ」、「顏色對了」、「所以大家逛街看電影都超過半天？」、「所以病毒會看顏色轉彎嗎XD」，但也有人力挺：「都說2天內會篩了」、「不要斷章取義」、「至少明天是羅副上，應該可以看到真正的記者會」。