東勢國小停課至4月6日復課。（蔡依珍攝）

桃園觀音大潭電廠擴建工程爆發52名移工和本國籍員工染疫，桃園市政府27日獲報緊急入場職場環境評估和疫調釐清工區，擴大匡列採檢130人，晚間傳出4人陽性確診，其中包括1對父女，該女童目前就讀平鎮東勢國小，該校也連夜緊急通知400師生停課10天，明早入校採檢；另中壢中平國小也有志工確診，初步疫調僅接觸師長，已通知接觸者採檢，學生上課不受影響。

桃市府因應大潭電廠群聚，擴大匡列採檢130人，晚間傳出有4人陽性確診，包括1對父女，父親染疫後衛生局緊急匡列同住家人，其就讀東勢國小3年級的女兒也陽性確診，校方接獲通知已連夜通知該校師生停課。

根據停課相關規定，確診女學生就讀班級停課10天、全校則停課7天，但因適逢清明連假，全校預計4月6日才會復課，衛生局也立即協調入校增開臨時採檢站，安排該校約400師生明早9點入校採檢。

因應大潭電廠群聚擴大，桃園市府晚間也新增市長行程，鄭文燦明下午將親自召開疫情說明記者會。