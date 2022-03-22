新冠肺炎疫情未歇，隨著追加劑疫苗施打率提升，外界也關注暑假有無完全解封的可能。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，這個問題很難回答，世界各國5月左右就會陸續解封，但主要是因為時勢所逼，台灣努力抗疫2年，爭得了時間效應，有充分條件看別人怎麼樣，再決定因應步驟。若國外解封後個案數暴增，就沒本錢開放，若大量下降，我們的時機就來了。

陳時中表示，這波Omicron疫情的R0值約介於1上下，現在個案相對少，變動稍微大一點。至於個案的康復情況，醫療應變組副組長羅一句表示，我們對康復者的定義較嚴格，需觀察10天、Ct值2次大於30，目前多數個案都可以在12天內解隔離。

羅一鈞表示，最近因為境外個案多是舊案，若N抗體陽性、2次Ct值30以上，就能提前解隔離，很多人在入住檢疫所第3、4天就可以出去，因此有有2種可能的康復天數。

外界關注，如果接下來沒有新變異株出現，加上追加劑打到7成，暑假能不能完全解封？陳時中直言「很難回答這個問題」，預估5月左右，全球各地就會陸續解封，主要是因時勢所逼，確診的人夠多，就有一波開放，那波開放可能讓疫情暴增或下降。

陳時中表示，如果暴增，台灣就沒有本錢對暴增的世界環境做開放，但若大量往下減，我們的時機就來了。台灣要掌握時機，很多國家在對抗Omicron時，無法掌握時機，會被時勢所逼，但台灣有充分條件看別人怎麼樣，再根據情況選擇因應的步驟，這是我們努力抗疫2年爭得的時間效應、本錢和主動性。我們期待有很好的藥物出來、國際疫情下降，或是病毒的變異朝向更輕症化，這些都是開放的可能性。