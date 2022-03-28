本土疫情再起，昨（27）日新增83例本土確診、120例境外移入，其中桃園大潭電廠海水渠道工程人員群聚案就有52人確診，為最大宗。PTT就有網友開始針對清零討論，想知道「清零到最後的目的是什麼」，相關話題引起網友論戰。

近日本土疫情再起，幾起群聚案同時爆發，加上清明連假將至，各界相當擔憂做好的行程安排恐怕又會被影響。有PTT網友就指出，目前世界各國都是走向慢慢解封，未來有一天開放外國旅客入境時，疫情應該也會呈現爆炸的狀態，因此問「這種清零清到最後的目的是什麼？有卦？」

一個簡單提問引起許多網友進行討論，許多網友直言「萬般為選舉」、「選票啊，要選市長才能用這當政績」、「每天報數字記者會，曝光對選舉有利」、「重點是選舉怕被罵」、「如果是我執政我也不敢解封啊，啊我就怕被罵啊！」

有網友指出「其他垃圾國家是守不住大爆發才共存，已經死了幾十萬人，不是一開始就裁示共存策略」、「別人搞共存是因為無法清零，還是真的疫苗可以完全阻擋病毒？」此外，也有許多支持共存的網友說「已經打了三劑疫苗，口罩都戴好戴滿，就算處處確診又如何？」「支持開放解封共存，畢竟我都打了三劑，沒甚麼在擔心啦」。