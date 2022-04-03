新冠疫情還沒流感化！ 陳時中：對「這族群」威脅仍大

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增183例本土個案，確診個案數再度刷新今年紀錄，指揮官陳時中今天表示，近期確診案例雖多，但99.8%都是輕症，至於是否代表已經「流感化」，他指出，「這樣1、2千人數目不足以說明已是流感化」，但是有輕症化，不過對於「高齡且未打疫苗者」威脅仍大。

針對COVID-19是否流感化，陳時中表示：「沒有」。他指出，目前國內以1、2千人的數目，不足以說明已經流感化，但至少知道目前重症比例相對低，雖有國外數字可互相應證，COVID-19相對是輕症化，但對高齡者尤其沒打疫苗威脅仍然是非常大。

但目前國內防疫究竟是清零，還是要與病毒共存，陳時中今天兩度強調，台灣從去年五月經驗就能知道只要本土疫情確診數突破百例，疫調速度就會變慢，畢竟人力有限，因此不能完全仰賴衛生人員疫情調查。

國內接下來的防疫重點為「正常生活下積極防疫」，就是指在不會對生活行為活動做出限制，但民眾要打好疫苗、並發展自主應變能力，個人、學校、機關、企業設立防疫長等，他強調疫情調查仍會持續進行，但一定要民眾配合自主應變，有症狀就篩檢，積極串連在一起就是最有效的防疫，至於邊境則是持續嚴管。

對於台北市長柯文哲稱，指揮中心防疫戰略和戰術互相矛盾，陳時中強調，戰略很輕數，在不把限制擴大，在正常生活中積極抗疫，包含醫療分配、住院、集中檢疫所都要準備好，讓大家知道疫情影響為何，「若他不清楚，可以來問我們，可以講更清楚。」