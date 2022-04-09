新冠肺炎疫情走向輕症化，今年至今有99.82％的患者為輕症或無症狀，中央流行疫情指揮中心近期擬訂定「COVID-19確診個案居家照護管理指引」，輕症個案將可以在家隔離，外界好奇在家治療時，是否能比照去年入住加強型防疫旅館或集中檢疫所，請領勞保普通傷病給付？勞保局表示，將再詢問指揮中心是否有住院診療的性質，如果有的話才能請領普通傷病給付。

依勞保條例規定，勞工遇到普通傷害或普通疾病住院診療，不能工作，以致未能取得原有薪資，正在治療中，從不能工作第四天起，發給普通傷害補助費或普通疾病補助費，依現行最高投保金額4萬5800元試算，若住院7天，則可以請領3053元。

勞保局職業災害給付組組長陳慧敏表示，去年經函詢指揮中心後認定，確診新冠肺炎並收治於集中檢疫所或加強型防疫旅館勞工，有住院診療性質，因此可以請領勞工保險普通傷病給付，但此次的居家照護則要再詢問指揮中心相關性質及事宜。

陳慧敏說，至於若是因為工作導致的染疫或傷病等，只要未能取得原有薪資且正在治療中，不分住院或在家療養，即可請領職災傷病給付。若以現行最高投保金額4萬5800元試算，若因為職業傷病致不能工作7天，則可以請領4275元。