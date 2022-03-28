本土疫情升溫，27日一口氣增加83例本土個案，驚動行政院長蘇貞昌召開防疫會議；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言：「擔心基隆的社區感染。」台大感染科前醫師林氏璧認為，陳時中的擔心不是沒有道理。

疫情突然爆炸，83例本土加上120例境外移入，合計逾200人染疫創去年6月以來新高，民眾「一時間又回到去年三級警戒的記憶中」。林氏璧表示，隨著三月以來的大方向朝解封走，社區有零星個案在意料之中，「前陣子清零我還比較意外」。

如今本土疫情多點開花，除了大潭電廠移工群聚、基隆警察和小吃店相關，就連台東也出現感染源不明的確診個案。林氏璧說，目前要擔心的可能是基隆社區感染，短短3天就有27例。

林氏璧強調，移工群聚雖然人數很多，但台灣已有多次處理經驗，且移工足跡相對單純，不用過度擔心。他呼籲還沒打疫苗的人盡快接種，「萬一接觸到確診者，對自己及家人都是很好的保障」。