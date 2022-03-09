台南爆首起院內感染 指揮中心：全院停診到13日

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增3例本土個案、74例境外移入個案，無新增死亡。本土個案分佈在台南2例、高雄1例。高雄為遊覽車群聚擴大，台南則是發生醫院院內感染事件。

指揮中心發言人莊人祥表示，台南今增2起確診案例，皆是醫院的藥事人員（案21083、案21084），因為確診個案（案20974）去醫院復健，被擴大篩檢後驗出陽性。目前該醫院篩檢432人全陰性，該醫院目前則全面停診到3月13日。

醫療應變組副組長羅一鈞補充說，兩位確診的藥事人員，在3月7日快篩驗出陽性，後於昨天PCR陽性確診，這2人的工作地點在醫院1樓的藥劑部辦公室，但藥庫在地下二樓，而復健中心同樣也在地下二樓，但目前調閱監視器，沒有看到藥事人員曾和確診者接觸過，也不曾一起搭過電梯，因此是否有其他接觸仍待釐清。

羅一鈞也說，後續也將針對這幾個案例做基因定序比較，可以更清楚辨別是否屬於同一事件，不過，由於2人都是在醫院工作，因此目前就先認定是院內感染的群聚。而整起群聚事件目前共7人染意，2位藥事人員、4位是患者與1位陪病看護（不是醫院看護）。

莊人祥表示，該醫院環境採檢33件皆為陰性，藥劑部和復健中心是不同樓層，但藥庫在B2。

另外，高雄1例為老新台菜員工20939妹妹確診 21082 隔離陰轉陽 10多歲女性 3/4匡列居隔 5日採檢陰性，7日發病，8日快篩陽性，目前該群聚累計20人。