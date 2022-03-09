香港國泰航空9日指出，目前對機組員採行嚴格抗疫規定下，自己也將提高貨物運能，希望能多少彌補一些2021年虧損55億港元，約7.03億美元的財務窟窿。

2021下半年，由於成本撙節得宜、貨運需求強勁再加上運費上漲，國泰航空當時曾獲利20億港元。不過在2021年，國泰航空的客運量還是年減85%。

另外，2021年國泰航空的虧損，也較公司元月估的56億港元至61億港元要少。至於跟2020大虧216.5億港元相比，國泰航空過去1年的財報，也有相當大改善。

2021年有79%營收都靠貨運的國泰航空，目前在抗疫措施方面，已禁飛美國、英國還有澳洲的客運航班。從元月迄今，由於全球多處無法去飛，國泰航空客運僅有疫前的2%，貨運也不到3分之1。

國泰航空表示，截至2021年12月底，流動資金還有303億港元。國泰航空曾預估，由於機組員隔離規定導致營運受損，從2月開始每月將流失10億至15億港元現金。