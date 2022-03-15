聯強(2347)2021年稅後EPS 10.36元，董事會決議每股擬配發5元現金股利。2022年除資訊消費領域外，其他各事業部將在持續成長，預估2022年稅後EPS為6.05元。目前評價並未偏低，因此投顧法人的投資建議為中立。另一投顧法人因上修獲利、高殖利率具防禦性，則維持買進評等，目標價由81元提高至84元，隱含漲幅16.0%。

三大法人周一逆勢買超力挺，周二盤中股價跌約1%，跌幅相對有撐，失守5日線、拚穩月線。

聯強去年第四季營收1239.31億元，季增22.02%、年增24%，業績優於預期，毛利率季減0.2%至4.1%，主因低毛利率消費性產品出貨較多，營業利益28.1億元，季增21%、年增40%，略低於市場預期。業外在投資收益及其他收入挹注下，獲利10.8億元，高於預期。稅後盈餘30.51億元，季減63.45%、年增23%，稅後EPS為1.83元，高於市場預期。2021年營收為4088.12億元，季增22.33%，毛利率4.31%，營業利益率2.28%，稅後EPS為10.36元。聯強董事會決議股利分派，每股擬配發5元現金股利，以周一收盤價72.4元計算，現金殖利率約6.90%。

2021年各地區方面，大陸佔營收比重31%，年增25%；澳洲&紐西蘭佔16%，年增2%；台灣佔13%，年增16%；印尼佔7%，年增35%；香港是唯一一個區域沒有走出疫情影響，加上華為遭封殺影響營收顯著，佔2021年營收比重4%，年增1%。IC component佔營收比重29%，年增36%。

今年第一季進入傳統淡季，但商用及電競出貨強勁，預估首季營收季減19%、維持年增16%高雙位數成長。

近期WFH降溫，對資訊家用影響較大，但聯強資訊商用業務比重接近30%，在back to office需求帶動下，預估今年成長13%。IC元件部門佔營收比重約30%，去年受惠半導體供不應求，成長36%；今年上半年半導體仍有缺料狀況，全年維持緊俏，預估聯強IC元件業務年增13%。通訊業務(手機銷售)2018-2020年調整體質，華為手機訂單受中美貿易戰影響減少，佔營收比重由高峰7%降至2020年谷底4.2%，2021年業績谷底反彈，成長17%；2022年在全球手機景氣復甦下，預估持續成長10%。商用/IC元件/通訊將成為今年成長重心、成長仍佳。毛利率方面，過去2年約在4.3-4.5%，2022年估將較2021年下滑。各產品線毛利率為，資訊商用>資訊消費=智慧型手機>IC元年。

2022年在商用/IC元件/通訊分別成長13%/13%/10%帶動下，維持買超法人預估，營收年增7%，毛利率維持去年水準4.3%，EPS估為6.83元，年減34%(扣除去年新聚思一次性收益90億元，年增14%)，比前次法人預測調高1%。

聯強過去透過AI及大數據分析，精準計算出客戶、產品獲利，改善客戶溝通及產品組合(精實計畫)；加速內部簽核速度，APP進行內部、對外經銷商聯繫，提升效率(敏捷計畫)，使營益率不斷上揚。聯強2017年營益率1.35%上升至2020年2.16%。聯強體質改善後2021年執行躍進計畫，搶奪市佔率，營收成長22%，營業利益率上升至2.28%，優於同業。近期WFH雖退燒，預估2022/23年營收仍成長7%/9%，營業利益率維持在2.26%/2.30%高水準狀態。

聯強2021年除本業獲利大幅成長，一部分受惠於海外轉投資收益貢獻32.5億元，主要是來自聯強對轉投資公司新聚思投資(SYNNEX)不再具影響力，由權益法調整為按公允價值衡量。目前仍持新聚思約4%股權，對公司營運收益不大，將陸續進行處分持股、充實營運資金。2021年聯強海外合資事2021年合計貢獻獲利達33億元，年增48%，其中雷霆頓(Redington)與聯強越南(Synnex FPT)更分別年增104%與101%。目前海外轉投資事業的帳面價值111億元，潛在利益256億元。中立評等法人預估，聯強2022年稅後EPS為6.05元，由於目前為淡季，且評價並未偏低，因此投資建議為中立。