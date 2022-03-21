散熱廠雙鴻(3324)、健策(3653)及奇鋐(3017)2021年財報出爐，其中雙鴻每股盈餘達13.12元，再創歷年新高，也是連3年賺超過一個資本額，健策及奇鋐每股盈餘分別達9.88元及8.21元，亦是歷年新高，儘管全球產業變數不少，雙鴻因新增半導體及伺服器客戶，健策佈局美國半導體客戶有成，奇鋐亦有伺服器新客戶訂單挹注，今年營運可望同步再創歷年新高。

2021年對散熱廠而言是辛苦的一年，營運面臨銅等金屬材料及上游原物料價格飆漲、電子產業鏈缺料等不利因素干擾，但雙鴻、健策及奇鋐因公司產品在伺服器及半導體領域耕耘成果顯現，業績在逆勢中衝高，同步創下歷年新高。

雙鴻因伺服器等產品出貨暢旺，且公司於去年第3季全面調漲產品價格反應成本，2021年第4季合併營收為41.27億元，季增11.43%，創下單季歷史新高，營業毛利為8.19億元，季增20.25%，單季合併毛利率為19.85%，季增1.45個百分點，營業淨利為4.5011億元，季增26.74%，單季營業淨利率為10.91%，季增1.32個百分點，單季稅後盈餘為3.74億元，季增13.2%，單季每股盈餘為4.35元；2021年合併營收為142.57億元，年增16.73%，創下歷年新高，營業毛利為26.63億元，年增2.85%，合併毛利率為18.68%，年減2.52個百分點，稅後盈餘為11.32億元，年增1.92%，創下歷年新高，每股盈餘為13.12元，也是連續第3年賺進一個資本額。

雙鴻前2月合併營收為24.5億元，年增11.21%，大陸深圳及東莞因疫情再起封城停工、物流不順，廠區不在封城範圍的雙鴻表示，現在問題在物流，封城一週影響不大，待客戶及供應商復工後努力追回，今年營運審慎樂觀，可望逐季成長，再創歷年新高。

健策2021年合併營收為88.01億元，年增28.57%，為歷年新高，營業毛利為27.58億元，年增38%，合併毛利率為31.34%，年增2.14個百分點，營業淨利為17.1億元，年增52.83%，稅後盈餘為11.96億元，年增19.59%，亦是歷年新高，每股盈餘為9.88元。

健策前2月合併營收為15.72億元，年增32.98%，健策表示，今年營運可望逐季成長，全年營收可望再創歷年新高，毛利率可望維持水準。

奇鋐2021年合併營收為473.32億元，年增19.33%，營業毛利為83.85億元，年增34.56%，合併毛利率為17.72%，年增2.01個百分點，營業淨利為48.27億元，年增48.06%，歸屬於母公司業主淨利為29億元，年增51.4%，創下歷年新高，每股盈餘為8.21元。

奇鋐今年前2月合併營收為84.01億元，年增34.09%，伺服器/通訊等散熱產品及富世達(6805)為奇鋐今年營運挹注成長動能，奇鋐副總經理陳易成表示，如果深圳廠區封城只有7天，今年第1季可望是全年谷底，全年營收可望較去年好，毛利率也將優於去年平均毛利率。