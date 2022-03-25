樂意(7584)公布2021年財報，全年營收5.97億元，年增4.58％，稅後淨利1.08億元，年增46％，創下歷年新高，每股盈餘8.18元。董事會決議擬配發股利2元，現金股利及股票股利各半。

樂意實收資本額1.32億元，主要從事電腦線上遊戲及手機遊戲代理與網路遊戲平台經營業務，營運模式主要係透過代理經典遊戲。2021年每股盈餘超過8元，主要受惠於「A.V.A」、「巨商」、「新熱血江M」等新上市遊戲帶動營收成長，今年前2月營收累計1.19億元，年成長37.4％。

樂意去年7月取得由Smilegate RPG, Inc.公司所開發史詩級鉅作MMORPG「失落的方舟：LOST ARK」在台首次發行獨家的代理權，該遊戲並於2019年韓國遊戲大賞上，不僅獲得總統獎的肯定，更勇奪六冠王的佳績，日前已陸續在韓國、俄羅斯及日本等地發行。依據Gamebase報導指出，今年2月由Amazon Games與Smilegate RPG, Inc.共同在歐美推出，LOST ARK於歐美版上市後同時上線人數突破132萬人，創Steam第二高紀錄。

樂意表示，將持續耕耘電腦線上遊戲及手機遊戲市場，今年3月11日簽訂設備買賣合約，合約總價新台幣0.29億元，以因應未來營運及業務拓展。未來可望在新遊戲LOST ARK於發行上市後挹注營收及獲利。