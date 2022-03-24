IPC廠研揚(6579)今年四大成長動能為嵌入式市場、AI邊緣計算、工業創客品牌-UP、智慧城市商機，缺料仍有疑慮，董座莊永順表示，今年營運審慎樂觀。公司下一波成長要開始了，總座提到，訂單能見度已達今年第三季。法人預估，今年本季拚同期新高、今年度營收更可望再上一層樓。

研揚去年營業收入63.47億元，年增7.62%，營業毛利18.55億元，年減3.91%，毛利率略減至29%，營業利益5.48億元，年減11.59%，營益率同樣略減至9%，稅前淨利6.26億元，年增3.86%，本期淨利5.13億元，年增10.68%，歸屬於母公司業主淨利4.51億元，年增17.82%，基本每股盈餘升至4.22元。董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利2.6元、資本公積發放現金0.5元 擬每股共配息3.1元，配發金額優於前年，配發率維持高水準，並於5月27日召開股東會，地點位於新北市新店區寶橋路235巷135號9樓。

2021年第四季毛利率為30.8%，為去年單季最高，而去年度營業毛利減少75.4百萬元，財會部資深協理暨發言人杜昀真表示，台幣升值、營業費用所致。

研揚銷售區塊以歐美為主，美國去年占39%、歐洲占33%。今年主要成長仍預估來自此兩大區塊。研揚董座莊永順表示，今年營運審慎樂觀。

研揚今年2月營收為5.44億元，月減11.73%、仍年增101.39%；今年前2月營收11.61億元，年增50.62%%，為歷年同期新高。法人預期，研揚3月營收表現續強，首季可望改寫同期新高。

研揚執行長暨總經理林建宏表示，AIoT應用需求強勁，公司下一波成長要開始了，訂單能見度已達今年第三季，訂單滿手，出貨集中在第二季、第三季。若出貨順利，今年雙位數成長有信心，惟缺料狀況仍相當嚴重。去年營收創新高，今年拚更上層樓且挑戰70億元大關，法人預估，研揚今年營收營收成長幅度10-30%，與IPC同業相當，今年若要好，還是端看下半年料況。

研揚今年四大成長動能，嵌入式市場、AI邊緣計算、工業創客品牌-UP、智慧城市商機。預計人工智慧成長幅度最大，成長金額由嵌入式主業最有戲。

AI大趨勢所在，研揚系統平台產品處資深協理薛紹周表示，AI去年營收/出貨數量年成長150%，客戶數量也成長5成；在AI邊緣計算方面，公司提供完整軟硬體平台，且包含google、intel、nvidia等國際大廠合作，未來新市場的智慧輔助診斷系統，也應用在無人機、機場X光機、醫療檢查設備、先進駕駛輔助(ADAS)等，今年客戶、業績也挑戰翻倍戰績。

關於最近的烏俄戰爭，研揚林建宏表示，公司出貨兩國占比非常低，對營運影響不大。

針對華碩(2357)結盟振樺電(8114)子公司瑞傳科技，林建宏說明，物聯網都是打群架，華碩拉上瑞傳，研揚結盟廣積(8050)，團體戰一起進入物聯網。而研揚跟瑞傳兩者生意型態有很大不同，並沒有太多衝突，華碩伺服器產品會交給瑞傳代工，但研揚比較專注客戶端。兩者要合作其實不排除，但目前都沒有再談。