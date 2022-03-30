彰銀(2801)董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利0.5元、股票股利0.1元，合計派利0.6元，盈餘配發率約71.43％，創近11年高點。以29日收盤價18.75元計算，現金殖利率約2.67％。該行將於6月17日召開股東常會。

彰銀2021年合併淨收益286.85億元、年增5.01％，受惠備呆提存年減達36.75％，使稅前淨利101.2億元、年增達21.78％，重返百億水準，稅後淨利88.03億元、年增達25.04％，每股盈餘（EPS）0.84元，自前年的近11年低點顯著回升。

彰銀去年放款量1.55兆元、年增4.85％，存款2.03兆元、年增達13.31％，淨利差（NIM）自0.88％略升至0.89％、存放利差自1.15％升至1.2％。資產品質亦見明顯改善，逾放率自0.38％降至0.33％，覆蓋率自334.66％提升至386.9％。

彰銀2022年前2月自結稅前淨利17.75億元、年增14.6％，稅後淨利15.03億元、年增17.51％，稅前每股盈餘0.17元、稅後每股盈餘0.14元，優於去年同期0.15元、0.12元。

展望2022年，隨著美國聯準會及台灣央行相繼升息1碼，彰銀預期存放利差可增加0.07～0.08個百分點，淨利差亦可望提升，將透過5大主軸積極掌握升息契機，衝刺利息及手續費淨收益，帶動獲利表現持續回升。