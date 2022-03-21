「2021年工業及服務業普查」6月將全面展開訪查工作，西屯區公所為順利推動普查工作，21日舉行「西屯區工業及服務業普查所」成立揭牌典禮，由西屯區陳寶雲區長、主計處李碧雲副處長、各里里長及公所各課室主管等人共同揭牌，宣告普查工作正式開跑。

工業及服務業普查為我國統計法規定應定期舉辦之重要基本國勢調查，每5年辦理1次，本次為第14次普查，西屯區長陳寶雲為西屯區工業及服務業普查所主任，普查工作預定於6月1日至7月31日展開為期2個月全面實地訪查。

行政院主計總處推動工業及服務業普查網路填報，市民朋友們自5月18日至6月30日，可以利用電腦或手機上網填報，安全又快速。

陳寶雲在揭牌儀式表示，西屯區近年經濟蓬勃發展，工商單位快速增加，也因為如此，要調查家數超過2萬家。陳區長同時也呼籲市民朋友配合支持普查，讓普查工作圓滿完成，並宣導「3不＋2會，普查好放心」的口號。

普查員「不會詢問與普查無關資料、不會要您提供帳戶或存摺、不會洩露個人資料」，以及「會佩戴普查員證、會寄(遞)送受訪戶函」，請市民朋友安心受訪。