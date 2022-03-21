5年一度的工業及服務業普查將於5月18日開跑，配合新北市政府已於3月10日成立「新北市工業及服務業普查處」，板橋區公所今（21）日成立「新北市板橋區工業及服務業普查所」，普查對象針對從事工業及服務業企業、場所單位，訪查家數高達3萬1057家，數為新北市最多，板橋區公所預計動員142名人力，5月18日起至6月30日先採網路填報，6月1日至7月31日再採實地訪查，請受訪廠商都能協助配合訪查，讓普查作業更加落實與詳實。

板橋區長范姜坤火表示，普查目的為蒐集工業及服務業經營概況、資源分布、資本運用、生產結構及產銷變動等基本資料與在地經濟發展情形，作為國家經建計畫及釐訂相關產業發展策略的依據。

普查方式採「網路填報」、「留置填表」及「派員面訪」等多元方式執行，考量疫情因素，鼓勵民眾以網路填報方式辦理，除了可抽10萬元禮金和各項大獎，總獎金額高達2百萬，同時也能降低個人資料外洩風險。