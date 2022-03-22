臺北市政府配合行政院主計總處辦理110年工業及服務業普查工作，大安區昨(21日)成立「臺北市大安區工業及服務業普查所」，並由林明寬區長以普查所主任身分和臺北市普查處代表及本所主要幹部一起舉行揭牌儀式。

5年1次，北市大安區公所工業及服務業普查所揭牌。(大安區公所提供)

工業及服務業普查是每5年辦理一次的全國性調查，本次普查作業臺北市將訪查20餘萬家，而大安區有3萬2千多家，計劃分136個普查區，讓區公所人員在執行防疫關懷的同時又肩負基本國勢調查工作的重擔，考驗著公所人員壓力的調適，但相信所有參加人員一定戮力以赴，圓滿完成任務。

工商普查方式有「派員面訪」、「留置填表」及「網路填報」等多元管道可供選擇，實施期間自111年6月1日至7月31日，若採網路填報可自同年5月18日起開放填報至6月30日；另透過網路填報完成之業者，都能參加行政院主計總處的百萬抽獎活動，最高奬額為10萬元，所以將鼓勵業者多多利用網路填報，還可減少人員接觸，避免嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響。

近來詐騙猖獗，避免增加受訪業者疑慮，普查員會堅守「3不2會」之訪查原則。「3不」係指普查員「不會」洩漏受查廠商資料給任何人、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要您提供帳戶或存摺；「2會」則係指普查員「會」佩戴普查員證、「會」遞（寄）送致受查單位函。而業者也可致電165反詐騙專線或透過各區公所、市府主計處及行政院主計總處網站查詢確認普查員身分，讓全體工商服務業者安心配合普查政策。大安區公所服務專線電話23511711轉9310查詢。