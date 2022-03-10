南投縣工業及服務業普查處，10日正式掛牌成立，為鼓勵廠商上網填報，今年特別辦理網路填報抽獎活動，頭獎是10萬元的超商商品卡，總獎額達200萬元；副縣長陳正昇籲請廠商配合普查，縣府秉持「3不加2會」原則，請業者放心並確實配合。

每5年舉辦1次的工業及服務業普查，由陳正昇率主計處長陳美秀、建設處長李正偉、民政處長吳燕玲及衛生局長陳南松等人聯袂揭牌；今年預計訪查廠商2萬7000多家，實地派員訪問日期從6月1日至7月31日，網路填報則於5月18日開放。

陳正昇表示，政府透過普查掌握在地經濟發展並兼顧區域均衡，做為產業發展計畫、招商引資及城市行銷政策的參考依據，縣府絕對會秉持「3不加2會」的工作守則，「3不」包括不會洩漏受查廠商資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要求提供帳戶或存摺；「2會」是普查員會佩戴普查員證、普查員會遞送致受查單位函。

陳美秀表示，普查表填報方法採派員面訪、留置填表及網路填報3種管道進行；網路填報作業，可讓小規模廠商運用行動裝置或電腦上網填報，還可參加網路填報抽獎活動，頭獎10萬元商品卡。

陳美秀說，普查員由各公所遴派，受查廠商可致電165反詐騙專線確認；普查資料只提供整體統計分析之用，不會做為課稅的依據，考量現代人上班的生活型態，普查員會利用平日晚間及假日訪查，如果受查廠商仍有疑慮，請電主計處專線（049）2232875、2201024查詢。