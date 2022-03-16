純網路保險公司未來不止可以賣保單，還可以賣技術。金管會16日舉行純網路保險申設公聽會，保險局長施瓊華透露，將會修改保險業投資保險相關事業管理辦法，允許純網路保險公司的營業項目中，增加「技術輸出」。

施瓊華並現場解答各單位對純網路保險公司的16大疑問，一是純網保公司申設條件及書表等規範，預計在公聽會後修正相關法規，最慢今年8月底前公布，亦可能提早。

二是純網保公司必須依保險法136條要辦理公開發行，除非是單一股東，否則無論公司規模大小都要公開發行；三是國外金融機構與國外保險公司都可來申請設立純網保，但須符合外資規範及經投審會核准。

四純網保須有金融科技業股東，但並沒有最低持股限制，不過也不可以是零，即一定要有持股，金融業者則必須要持股40％以上、其中一定要有一家保險公司或保險金控持股逾25％。

五是純網保公司核心業務不能委外，包括核保與理賠，但可委託保險公證人作損失堪驗等，純網保的銷售限線上，但服務沒有限一定要線上服務，可設實體服務中心。

六為產險業目前要開辦健康險與傷害險，必須有過去一年營運績效，但新設立的純網保公司若要經營健康險與傷害險，保險局會調整法規，不會要求過去經營經績效。

七為純網保壽險是賣保障型商品，產險是創新型保險商品，且申請設立時就要經金管會核准，會與現行保險公司網路投保有差異。

八是純網保的保單附加費用上限可能比現行保單拉高，主要是純網保沒有業務員銷售，不必給付佣金，但可能需要異業結盟等，在非直接費用上可能比較高，保險局承諾會依商品來審查及調整附加費用規定。

九為純網保商品需要事先送審，若現行保險公司若要作同類商品，也要求採審查制，不能採備查；十是未限制純網保的法人投保，但要看營運模式創新，及對法人身份認證模式是否可辨識投保意願及不可逆轉，即可規範或風險管控作好。

11是純網保壽險保障型商品無年期限制，但不得含有生存及滿期給付，若長照險未含滿期金，純網保亦可銷售；12是純網保投會設投保限額，是因核保、商品及客戶必須限額管控風險，也要查詢通報系統。

13為純網保客服人員不需有招攬人員身份，與傳統保險公司一樣，客服人員可以解說商品，但不能招攬；14是純網保系統可架在雲端，只要符合委外規範、資安風險管理等；15純網保董事與現行保險公司董事兼任問題，非金控公司的董事不可互兼，非金控保險公司者原則上董事亦不可兼任純網保董事，除非經主管機關核准，會以個案核酌。

16是純網保公司可輸出技術，但不是走保險法138條第三項，未來會朝修改保險業投資保險相關事業規範來放行。