蘆洲區公所於今（21日）上午，由區長莊茂坤主持揭牌典禮，設立「新北市蘆洲區工業及服務業普查所」。（蘆洲區公所提供）

為蒐集蘆洲區工業及服務業經營概況、資源分布，以及掌握在地經濟發展現況，行政院每5年舉辦1次全國性工業及服務業普查，今年將辦理第14次普查，蘆洲區公所於今（21日）上午，由區長莊茂坤主持揭牌典禮，設立「新北市蘆洲區工業及服務業普查所」。

蘆洲區公所表示，此次普查旨在蒐集本區110年工業及服務業經營概況、生產結構、資源分布及各項營運特徵等經濟活動資料，以充分掌握在地經濟發展現況，並作為國家經建計畫及市府釐訂相關產業發展策略之參據。

另面對疫情的不確定性，本次普查積極推動網路填報，事先寄送致受查單位函，請受訪業者支持及配合這次的普查，受訪廠商可提前於5月18日起至6月30日，運用行動裝置或電腦先行上網填報，還可抽10萬元禮金和各項大獎，總獎金額高達2百萬。實地普查期間為本年6月1日至7月31日，預估蘆洲區將訪查10191家，動員人力約90人，其中包含75位調查人員及15位行政人員。

蘆洲區公所表示，近年來詐騙案件層出不窮，不少民眾將政府之調查員誤認為詐騙集團，為確認是否為詐騙，民眾可致電165反詐騙專線。另普查員將堅守「三不二會」原則，「三不」是指普查員「不會」洩漏個人資料給任何人、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要求提供帳戶、存摺；「二會」是指普查員「會」佩戴普查員證、「會」親自遞(寄)送致受查單位函。故請受訪工商朋友們放心，並協助配合訪查作業，俾提供詳實資料供政府研訂產業政策，並達到「工商普查來相挺 臺灣經濟一定贏」之目標。