新北市中和區公所21日成立「工業及服務業普查所」。（中和區公所提供）

110年工業及服務業普查將在6月起跑，新北市政府主計處前於3月10日成立「新北市工業及服務業普查處」，並訂於今（21日）於各區成立普查所，中和區公所與其他28區公所同步於21日成立「工業及服務業普查所」，邀請議員、立委特助、議員助理、里長到場支持並共同揭牌，熱鬧成立。

中和區長賴俊達表示，全國性的工業及服務業普查每5年辦理1次，迄今是第14次，本次普查對象是針對從事工商業經濟活動者及有固定營業場所及設備者。上述工商單位，不論公營或民營，公司組織或非公司組織，已登記或未登記，只要有固定營業場所及生財設備者，均為本次普查範圍。

中和區預估訪查2萬5010家，共動員行政人員、普查員、指導員等132名人力，盼工業及服務業業者都能協助配合訪查作業，讓普查工作圓滿完成。

中和區公所表示，普查將採網路填報、派員訪問多元方式進行，受訪廠商可提前於5月18日至6月30日先行上網填報， 6月1日起至7月31日展開實地訪查。透過普查可以完整蒐集全體廠商營運概況、資源分布、資本運用、生產結構、產銷變動及其他有關經濟活動基本資料。

普查結果對於重要經建計畫之擬定、工業區開發、產業輔導政策制定、地方產業發展策略之釐訂、甚至捷運路線之規劃等，均扮演重要角色，充分發揮支援政策之效益，本次普查適值國內外經社環境急遽轉變時期，更具重大意義；另提醒民眾，普查員均會穿著新北市政府統計調查的藍色背心及佩戴識別證，以免民眾誤認為是詐騙。