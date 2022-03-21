配合行政院主計總處辦理5年一次的工業及服務業普查即將開始，宜蘭市公所與蘇澳鎮公所今日皆成立工業及服務業普查所，實地訪查工作從111年6月1日至7月31日進行，採全面性普查。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

配合行政院主計總處辦理5年一次的工業及服務業普查即將開始，宜蘭市公所與蘇澳鎮公所今日皆成立工業及服務業普查所，實地訪查工作從111年6月1日至7月31日進行，採全面性普查；宜蘭市普查家數為6721戶，蘇澳鎮為2317戶，宜蘭市長江聰淵與蘇澳鎮長李明哲呼籲民眾支持並配合受訪。

公所表示，政府進行全面性普查，目的在蒐集工業及服務業經營概況、生產結構、資源分布及各項營運特徵等經濟活動現況，提供政府在工業及服務業產業政策及施政方針與輔導方案、學術界研究重要參考依據。

江聰淵表示，實地訪查時普查員會做到「3不＋2會」的訪查原則，不會洩漏受查廠商資料給任何人、不會詢問與普查表無關的資料、不會要您提供帳戶或存摺、會佩戴普查員證、會遞送受查單位函，請受訪者安心配合普查工作，並提供詳實資料。

李明哲表示，普查所由本人擔任主任及動員20位公所同仁成立，普查員按抽樣受訪家戶資料，隨身佩帶縣府核發的識別證及公文派令，親自訪問填寫資料，期許在最短時間內完成詳盡的普查作業，提供資料供國家決策參考。