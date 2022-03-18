在全球零碳排風潮下，綠色運算已成顯學，降低散熱與耗電是關鍵。在經濟部技術處支持下，工研院與日本電信商攜手多家全球知名IT企業，開發沉浸式冷卻邊緣資料中心，創新以液體降溫，取代以往靠吹冷氣散熱作法，讓節能減碳效益高達40％。該技術將在4月12日工研院舉辦的打造淨零時代競爭力論壇暨技術特展展出。

後疫情時代下遠距協作、遠距商務及居家工作逐漸成為常態，再加上虛擬經濟、元宇宙熱潮等因素，資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，預期將持續推升全球資料運算量，帶動更多資料中心建置。此外，AIoT萬物聯網等多元應用也有機會帶動台灣5G專網所需邊緣運算供應鏈的成長。

有鑑於市場需求，工研院投入前瞻研發，與日本電信商攜手成功打造沉浸式冷卻邊緣資料中心，串聯日本、美國、台灣相關供應鏈，如伺服器、電腦設備、伺服器系統冷卻槽、冷卻液、監控軟體系統等，打造全套解決方案，並成功測試在亞熱帶氣候下的營運。

丁邦安解釋，沉浸式冷卻邊緣資料中心是將伺服器浸泡於冷卻率高的非導電液體，散熱效果優於傳統的空氣冷卻，再加上液體透過循環冷卻方式，讓液體降溫回流再繼續吸收熱能，提升能源效率，搭配特殊冷熱通道設計，有效解決高密度、高效能伺服器的散熱難題，預計今年將進入商用場域服務驗證。

面對全球減碳趨勢，工研院認為若產業積極低碳轉型，將可更有效掌握全球低碳商機。在此關鍵浪潮下，工研院將於4月12日舉辦ITRI NET ZERO DAY打造淨零時代競爭力論壇暨特展，將邀請政府擘畫淨零路徑及政策方向。