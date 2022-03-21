新北市金山區工業及服務業普查所今（21）日上午舉行揭牌儀式，由金山區長廖武輝、新北市政府主計處副處長廖素娟、金山區里長及普查員共同揭牌，宣告普查作業開跑。

主計處副處長廖素娟表示，行政院每5年舉辦1次全國性工業及服務業普查，今年是第14次，透過普查可以蒐集全市工業及服務業經營概況、生產結構、資源分布及各項營運特徵等經濟活動資料，以充分掌握在地經濟發展現況，並作為國家經建計畫及市府釐訂相關產業發展策略參據。

金山區長廖武輝表示，金山區有將近1千家要進行普查，區公所動員8位調查人員及4位行政人員共同執行此項普查任務，本所普查員會秉持「3不2會」訪查原則，保護商家隱私，僅要依表填答即可，請民眾能放心配合。

金山區公所表示，實地訪查6月1日起至7月31日止，網路填報5月18日起至6月30日止。「3不2會」訪查原則指普查員「不會」洩漏受查廠商資料給任何人、「不會」詢問與普查表無關的資料、「不會」要您提供帳戶或存摺；普查員「會」佩戴普查員證、「會」遞（寄）送致受查單位函，故請受訪工商朋友們放心，並協助配合訪查作業。