苗栗縣府10日上午揭牌成立苗栗縣工業及服務業普查處，將與各鄉鎮公所共計動員310位人力，從6月1日至7月31日，展開2萬7千餘家廠商的普查工作，縣長徐耀昌說，普查員將會嚴守資料保密，並秉持「3不2會」原則，落實達成工業及服務業普查的目標。

縣府主計處指出，凡從事工業及服務業普查行業範圍的企業或場所單位，不論公營或民營、公司組織或非公司組織、已登記或未登記，設有固定處所者，都列入普查對象，苗縣共分158個普查區，約 2萬7千餘家廠商。

主計處長吳月萍說，行政院主計總處從民國43年開始舉辦普查，每5年辦理1次，今年是第14次辦理，從6月1日至7月31日展開實地訪查工作，苗縣普查作業由主計、工商、民政等局處會同各鄉鎮公所辦理，包括行政人員、審核員、指導員及普查員將動員310位人力參與。

主計處統計科長李鴻毅說，上一次105年底普查，苗栗工業及服務業場所共有 2 萬 4861 家、從業員工 15 萬 7213 人、創造全年生產總額 5710 億元，占全國之1.84％。

若與 100 年底比較，工業及服務業場所家數共增加 1338 家、成長幅度5.69％；從業員工部分，則增加1 萬 4013 人、9.79％；生產總額，則因為受大廠整併影響，5 年間減少 263 億元、下降4.41％。

李鴻毅表示，根據上次普查結果，苗栗前３大產業分別是電子零組件製造業、化學材料製造業、汽車及其零件製造業，其中電子零組件製造業生產總額 1531 億元居本縣首位，占全國該業 3.75％。

李說，普查可以全面性調查工業及服務業營運狀況、資源分布等，像是最近疫情補助，也是根據普查資料作為參考，且普查過程中，比如有些店家在門前擺攤做生意，沒有實際登記，就能將其列入資料中，可以透過普查校正店家數量，對縣府推動各項政策或規畫時都有極大幫助。

縣長徐耀昌指出，近年來詐騙集團猖獗，增加普查工作的難度，此次普查要求普查員嚴守資料保密，實地訪查秉持「3不2會」原則辦理，所謂「3不」為普查員不會洩露受查訪廠商資料、不會詢問與普查表無關的資料、不會要您提供帳戶或存摺。「2會」則是普查員會佩戴普查員證、會遞送致受查單位函，以強化受訪廠商的信任，落實達成普查的目標。

今天上午，縣長徐耀昌與民政處長彭基山、工商發展處長詹彩蘋、主計處長吳月萍等人在縣府第1辦公大樓揭牌成立苗栗縣工業及服務業普查處，各鄉鎮公所3月21日將成立工業及服務業普查所，負責推動各鄉鎮的普查工作。