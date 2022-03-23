台灣港務股份有限公司為遂行政府離岸風電政策，轉投資成立台灣港務重工公司於2022年4月即將營運滿週年。該公司成立以來，一直秉持以顧客為核心，以專業、安全及高品質為目標，一步一腳印踏實經營。

國內離岸風電業者生產出巨型離岸風電機組及葉片，但面對壅擠的港口和運輸條件限制嚴苛的道路，如何將超重、超大的風電機組運送到碼頭安裝，吊裝上船，運送到外海等等，在在都考驗國內的裝卸和搬運技術。

台灣港務重工公司為配合政府完成離岸風電的發電目標與使命，在營運初期除積極拓展業務，並透過國外重件貨物吊裝與運輸之公司技術合作，提供在地風電產業具國際水準之一條龍式統包作業服務外，也積極培育本土重工人才，落實技術在地化。

離岸風機機艙體積十分龐大、一座機艙重達400公噸，必須克服地理條件及道路載重限制，台灣港務重工公司為客戶規劃設計特殊重件裝卸及運輸，自2021年11月起運開始，即在惡劣的海氣象條件下，完成數趟風機機艙駁運作業，成為港區運輸指標性案件，台灣港務重工公司優質的服務品質備受客戶肯定；本次機艙運輸專案整合陸運及海運，有效紓解港內交通瓶頸，克服陸路空間及載重限制，更提升港區工程品質及運輸安全。

台灣港務重工公司為提升經營能力及品質控管，於公司成立半年內即取得ISO45001/14001/9000等三張管理證書，涵蓋職業安全衛生、品質及環境等，以提供客戶最優質的服務品質。台灣港務重工公司秉持著精益求精的精神，提供完善的整合性運輸工程專案服務，並落實技術在地化，期望創造更多台灣本土風電產業價值。