台灣高鐵自2007年開始通車，現今已成為不少人出遊、返鄉的交通工具首選，不過一名男網友發現，高鐵的旅運量變化相當大，甚至是初營運時的2倍以上，好奇是什麼原因讓高鐵旅運量不斷攀升，對此，不少網友指出，高鐵不僅方便又省時，「搭過一次就回不去了」。

一名男網友在PTT八卦板發文指出，台灣高鐵開通到現在，不論是速度還是服務態度，都一直維持在水準之上，但現今高鐵的旅運量竟是初營運時的2倍以上，讓他相當不解，「高鐵初期的旅運量為何那麼低」，也好奇是什麼原因讓高鐵旅運量不斷攀升。

貼文一出很快就引起討論，不少網友指出，高鐵最大的優勢就是方便、省時，「以前覺得貴，現在覺得方便」、「出社會後覺得時間就是錢，跟客運差1000元換來不用坐車坐到腰酸背痛很值得」、「台鐵越來越慢，但高鐵站附近交通有起色」、「個人經驗是台鐵太爛了，經常大誤點，根本不適合通勤」。

也有網友坦言，習慣搭高鐵後就會漸漸被其吸引，「搭過一次就回不去了」、「高鐵是從其他縣市到台北中心最快的交通工具，搭過就愛上」、「以前覺得貴，但習慣之後就接受了，也回不去了」、「搭過之後就不想搭台鐵了」、「剛開始怕出事，全民公測之後旅運量就上去了」。

還有網友分析，「剛開始高鐵一個小時只有個位數班次，遇到連續假期才會加開，但後來越來越多人習慣搭高鐵，加上國外旅客使用率提高，高鐵不僅幹掉了國內飛機航線，還有北高客運業，現在就連平日商務客也都以搭高鐵為主，旅運量當然高」。