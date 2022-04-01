愚人節不平靜！高鐵事故後21：29宜蘭外海規模4.4地震 北部有感 21:442022/04/01 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 晚間9點29分，宜蘭外海發生規模4.4地震。(圖／氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是4月1日愚人節，但台灣相當不平靜，下午因東南水泥工安意外導致高鐵癱瘓，但還沒搶修完畢，晚間9點29分宜蘭外海又發生規模4.4地震，北部有感。 根據氣象局資訊，這起規模4.4地震，震央位在宜蘭縣政府東方43.3公里，即宜蘭外海，深度僅有5公里，為淺層地震。不少宜蘭、雙北民眾也明顯有感，紛紛留言：「好晃」、「今天事情也太多」、「現在是老天在開愚人節玩笑嗎」、「一天之內斷電又缺水還地震」。 現場畫面曝光！水泥廠施工撞倒電塔釀高鐵大停電 台電回應了 返鄉計畫受擾！ 乘客全擠高鐵站現況曝 大包小包排隊超無奈 #宜蘭外海 #規模4 #4地震 #高鐵 #愚人節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愚你腦洞大開！LINE WEBTOON《愚人大亂鬥3.0》限定特輯 黑白醜圖風貌再創作品封面視覺新震撼 15:252022/04/01 科技 高鐵停電班次大亂 網友：印度神童預言驚人 21:112022/04/01 政治 愚人節第一槍！ 桃園市議員黃敬平表態參選市長 12:112022/04/01 政治 台鐵也斷電！ 新左營-楠梓停駛配合搶修 19:442022/04/01 生活 南太平洋羅雅提群島東南方地震 規模6.8 06:132022/04/01 國際 高鐵大停電台南高雄停駛 網友諷刺：還不是乖乖投民進黨 20:372022/04/01 政治 高鐵旅客轟太瞎：愚人節整人嗎？ 天黑人龍還在排接駁巴士 18:532022/04/01 生活 承包商闖大禍！高鐵停電上千人擠爆車站 東南水泥發重訊回應了 20:302022/04/01 財經 愚人節禮物？高鐵沒電全台都GG 台北站人潮擠爆畫面曝有如跨年 19:212022/04/01 生活 高鐵台南－左營啟動接駁 拚儘快恢復通車疏運 18:152022/04/01 生活 周杰倫被盜損失「千萬」 官方證實周董NFT損失慘重 15:262022/04/01 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。