今天是4月1日愚人節，但台灣相當不平靜，下午因東南水泥工安意外導致高鐵癱瘓，但還沒搶修完畢，晚間9點29分宜蘭外海又發生規模4.4地震，北部有感。

根據氣象局資訊，這起規模4.4地震，震央位在宜蘭縣政府東方43.3公里，即宜蘭外海，深度僅有5公里，為淺層地震。不少宜蘭、雙北民眾也明顯有感，紛紛留言：「好晃」、「今天事情也太多」、「現在是老天在開愚人節玩笑嗎」、「一天之內斷電又缺水還地震」。