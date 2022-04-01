台灣高鐵今（1日）下午3點39分，因東南水泥廠區施工事故，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，導致高鐵電力異常，台南至左營站間雙向無法正常運轉。

經交通部台鐵局配合台電搶修，新左營=楠梓間於18時46分斷電封鎖營運中斷，已於20時51分通電，並恢復雙線通車。列車延誤時分及影響旅客人數統計中。

台鐵局表示，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費；持非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年之內免費憑原票兌換同級同區間乘車一次。