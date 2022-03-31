俄烏談判再陷僵局，俄羅斯飛彈、空襲仍不斷轟炸烏克蘭，造成無數平民百姓傷亡慘重。在俄羅斯輪番砲轟下，基礎建設造受嚴重毀損，烏克蘭經濟今年料出陷幾近腰斬的衰退，預估將超過6000億美元（折合新台幣約17.1兆）的經濟損失，可能需要花費15年的時間才能重建回暫前水準。

莫斯科時報報導，俄烏交戰迄今已超過一個月，已經有近400萬烏克蘭平民被迫離開家園，1000萬人因戰爭流離失所；烏克蘭預估，俄羅斯對該國的主要城市和基礎設施猛烈轟炸，不僅導致數千名平民死傷，還造成逾6000億美元的經濟損失，至少需要15年才能夠回到戰前水準。

經濟學人出具報告指出，烏克蘭在百姓嚴重傷亡、基礎設施嚴重毀損及重建前景黯淡下，今年經濟將衰退46.5%，可能需要到2037年才有望恢復到戰前的水準。

而俄羅斯方面，雖然受到西方嚴厲的制裁和企業大規模撤出，但損失仍遠低於烏克蘭。報告預估今年國內生產總值（GDP）將衰退10%；而其他分析則預估俄羅斯今年將萎縮15%，明年萎縮3%，等同抹去過去15年來的經濟成長。

報告稱，制裁使盧布重貶，讓通膨更加惡化，將影響家庭的購買力，預估未來幾周，俄羅斯通膨可能會飆升至20%以上。