台灣高鐵今日下午3時39分因鄰近左營站的東南水泥施工事故，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，致高鐵電力異常，台南－左營站間雙向無法正常運轉。台灣高鐵公司表示，已協調台鐵及遊覽車疏運，最快預計晚間23時搶通，並研議求償。

高鐵表示，事故後變更運轉區間為南港站至台南站，並同步協調台鐵及遊覽車啟動站間接駁；自17時05分起，分別自左營站動員80輛接駁車，另自台南站動員85輛接駁車，總計165輛接駁車以加強服務旅客站間疏運。

經台電人員於16時51分抵達事故現場評估，決定採「剪線」方式處理，以便移除高鐵電車線上方導線；同時為確保作業安全，亦須協請台鐵同步配合斷電作業；經台電人員最新評估，台電維修作業預計於20時40分可移除高鐵電車線上方導線。

高鐵公司預估，若上述作業順利完成，高鐵維修人員可以立即進場搶修，預計最快23時可以恢復雙向正常營運。

台灣高鐵公司表示，依照《旅客運送契約》規定，本次異常事件非可歸責於高鐵公司及天災之事由，旅客若有搭乘接駁車者，原不適用台南至左營區間延遲退費規定。然考量旅客影響甚鉅，故乘車票如包含台南至左營區間行程，受本次事件影響旅客，於搭乘接駁車後，仍可於1年內退還未乘區間票價。

針對本起事件影響台灣高鐵營運安全並造成旅客行程延誤，高鐵公司將研議後續求償事宜。