前天（1日）因為高雄東南水泥廠區槽體倒塌導致高鐵斷電，高鐵左營至台南區間停駛，有媒體質疑高鐵公司董事長江耀宗於應變過程中「神隱」，高鐵今日說明表示，高鐵有災害防救的標準作業流程，當天情況屬於人為危安事件，由營運資深副總召集，是高鐵分層負責、爭取時效的機制。

高鐵公司表示，該公司經理部門負責各項天災及營運異常事件的應處，訂有《災害防救作業辦法》，依影響程度共分四級開設「緊急應變中心」（EOC），依序由：總經理、營運資深副總、運務處主管及行控中心人員擔任緊急應變召集人。4月1日事件屬「因人為危安事件，需取消班次、需進行正線列車旅客接駁」狀況，故啟動EOC二級開設，由營運資深副總召集。

高鐵說明，分級負責的應變機制目的在充分尊重營運專業，以達快速決策、確保旅客及營運安全並儘速恢復通車等目標。然EOC會中的重大應變決策及對外發布新聞稿，經跨單位討論並形成共識後，均會再請董事長、總經理核定，再執行發布。董事長江耀宗雖非EOC直接參與成員，然對歷次應變的決策過程及執行方式，均有全程掌握並適時給予指導。媒體質疑江耀宗「神隱」者，是未能充分了解高鐵公司EOC運作機制及分層負責、爭取時效的要點。

另高鐵表示，經理部門基於經理人忠實義務曾就「C2票價因子之優惠項目」、「平穩專戶動支範圍／申請程序」及「成立高速鐵路協調委員會」等三案提報董事會討論，目前亦依董事會決議持續與交通部協商溝通中，並無媒體所謂「與交通部作對」。