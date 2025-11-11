台中一名男子阿明（化名），深夜跑到兒童運動中心前脫褲露下體，甚至朝目擊民眾小便。警方獲報後循線逮人，阿明辯稱「膀胱無力、一時尿急」才會失態。法院審理時，阿明表示曾為碩士畢業的技術員，遭裁員後陷入困境，淪落成遊民，法官審酌其行為明顯不當，最終依公然猥褻罪判拘役30日，得易科罰金。

根據判決，事發於2024年5月23日晚間10時18分許，阿明意圖供人觀覽，基於公然猥褻犯意，在長春運動中心門口見到2名路人，竟當場脫下褲子及內褲，將自己的生殖器祼露在外，接著朝2人小便，路人嚇得立刻報案處理，經警方調閱現場監視器畫面，循線逮到阿明。

阿明於警詢時及偵查中，雖坦承裸露生殖器，但堅詞否認有公然猥褻犯行，他辯稱「膀胱無力，一時尿急」等語。

台中地院審理，阿明否認犯行，直到審理時才坦承的態度，兼衡自陳碩士畢業，然戶籍資料記載高職畢業的智識程度，入監前曾是加工業技術員，經裁員而失業，目前為遊民，領有低收入戶及身障證明補助、獨居等經濟生活狀況，並自陳患有攝護腺肥大等一切情狀，加上過去有多次竊盜、誣告、妨害名譽等前科，最終依犯公然猥褻罪，判處拘役30日，得易科罰金，可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595