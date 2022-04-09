次世代醫美科技廠商晶鑽生醫董事會通過去（2021）年財務報告，合併營收3.95億元，改寫歷史新高，年增28.99％，每股稅後盈餘（EPS）1.96元，為公司2014年創立、2015年轉盈以來，連續第6年繳出獲利成績單，合計股利1.7637元，盈餘配發率近9成。

晶鑽生醫表示，去年營收創歷史新高主要是受惠下半年提美拉全系列、UTIMS第三代超音波探碩等新品上市，在醫美需求回溫下，扭轉上半年虧損態勢，也帶動全年獲利逆勢成長、EPS達1.96元，促使毛利率、營益率、稅後淨利率同步走升，分別達47％、12％、11％，較前1年度的42％、5％、4％，呈現「三率三升」。

晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，提美拉線材是唯一由台灣自主研發與製造、並取得TFDA第二等級醫療器材上市許可的合法線雕線材，自去年10月全系列產品上市以來，醫師、消費者的接受度及滿意度持續提升，目前導入全台200-300間診所應用。

除預計新品上市效應外，謝佳憲表示，將繼續推動提美拉線材在中國大陸、美國的取證上市進度，以及投入包括開發次世代提美拉線材、刺激組織再生有效抗衰老且改善顏值的全新自有品牌產品，追求營運的持續成長。