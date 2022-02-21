次世代醫學美容科技廠商晶鑽生（6815）21日表示，看好顏值經濟需求的強勁成長，將持續研發與引進代理新品、透過結盟強化市場通路，並擴大投資，啟動中區總部與展銷中心興建計畫，加速創造規模優勢，今年營運將更優於去年。

受惠新品上市與產業結盟綜效顯現，晶鑽去年合併營收創下歷史新高，達3.95億元，年成長28.87%。由於高毛利率的二大品項—自有品牌提美拉線材、獨家代理優緹偲音波（UTIMS）系列的營收皆持續成長，可望一舉扭轉去年上半年因疫情導致的虧損，全年獲利將重返成長軌道。

晶鑽採取自有品牌為主、代理品牌為輔的營運雙軌策略。目前是唯一利用自主技術取得TFDA第二等級醫療器材許可證之線材，並推出自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉」，打破進口壟斷的線雕拉提市場。

總經理謝佳憲表示，線雕拉提是一種超微創手術，利用外科手術使用的可吸收PDO縫合線（polydioxanone，聚對二氧環己酮，又稱蛋白質線）植入皮下，透過刺激皮膚下的膠原蛋白增生產生物理性的拉提與緊實效果，國際醫學美容科技界視為是繼肉毒桿菌、玻尿酸/電波拉皮後的「第三次微整形革命」。台灣尚處於市場發展初期，未來成長空間可期。

董事長賴柏如指出，美容醫學的發展是一種全球趨勢，晶鑽生醫看準非侵入式與低侵入式的抗衰老療程將蔚為主流，四年前也是國內首家獨家代理引進韓國原廠寇斯特的優緹偲（UTIMS）第三代超音波系統，提供消費者用於臉部拉提療程的新選項。而身體用的UTIMS第三代超音波探頭在去年獲TFDA上市許可後，成功擴大應用市場從臉部拉提到溶解身體脂肪。根據臨床研究，UTIMS第三代超音波探頭能有效消除腹圍平均約2公分，達到緊實雕塑效果，獲醫美業界譽為「戰斧探頭」。

謝佳憲進一步指出，提美拉全系列及UTIMS第三代超音波探頭等新品於去年10月上市以來，終端市場反應熱烈，挾新品的高毛利率優勢，成為激勵公司第四季營收與獲利雙成長的利基產品。

展望今年，謝佳憲抱持審慎樂觀，將以三大策略再創營運成長高峰。

謝佳憲表示，晶鑽將持續優化產品組合，繼續推動提美拉線材在中國、美國的取證上市進度，美國力拚2023年取證，中國已提出申請臨床，有機會在2025年上市。

另外，晶鑽也透過「資源共享」的結盟策略，提升旗下自有品牌與代理產品的滲透率，帶動整體業績的成長。目前已串連知名連鎖醫美診所籌組國內最大的醫與維格醫美集團完成產品採購意向書的簽署，並自去年第四季開始貢獻營收與獲利，今年將繼續深化與其他連鎖醫美診所的具體合作。

謝佳憲表示，晶鑽已啟動中區總部與展銷中心興建計畫，擘畫三年成長藍圖。去年底董事會通過以近8000萬元買入約110坪的台中七期重劃區土地，將打造為集團的中部地區營運總部，初步規劃有辦公室、產品展銷中心以及專屬產品開發的實驗室等，不僅為未來拓展中南部業務超前部署，更期望發揮垂直整合綜效，若一切順利，預計2024年完工啟用。