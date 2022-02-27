聯發科(2454)2022年持續啟動大規模徵才計畫，預計今年將招募超過兩千名對5G、AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙等技術領域有興趣的頂尖人才，以極具競爭力的薪酬福利、全球視野的工作挑戰與成就感，邀請社會新鮮人及優秀菁英加入國際舞台。首場大型招募活動，將於3月5日在台灣大學校園徵才博覽會登場。

針對在校同學，聯發科技今年更超前部署擴大實習招募員額，預計較以往成長兩倍、招募約三百名實習生，提供在校同學在全球頂尖IC設計公司學習與歷鍊的機會。在實習期間，除了結合內外部講師與學長姐，設計實習生專屬培訓課程、實際參與專案開發、多元社團體驗，提供具競爭力薪酬及外縣市交通及租屋補助外，取得正職預聘比率更高達七成。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，聯發科近年積極加大創新研發佈局，去年投入近新台幣近1000億元，今年仍將繼續擴大投資。選擇加入聯發科技研發團隊，可參與最前瞻的核心晶片設計與系統開發，有機會影響並親自實踐創新技術應用，帶來卓越的工作價值與成就感，也期望藉此與年輕世代共創多贏。

聯發科強調，人才一直是聯發科最重要也是唯一的資產，近年來在全體同仁齊心努力下，所有產品線皆展現高度競爭力，去年度集團合併營收及獲利再創歷年新高。公司長期秉持實踐利潤共享的精神，將公司利潤20%回饋同仁一起分享豐碩果實，帶動員工整體薪酬與公司一起成長。展望未來，將持續招募優秀人才，累積公司營運動能、持續擴展多元產品線以及深化核心技術，未來三年的營收年均複合成長率(CAGR)達到中雙位數百分比(mid-teens%)的強健目標。