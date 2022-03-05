台達電董事長海英俊宣布，今年台達電預計在台招募1,500名員工，涵蓋機構、電源、通訊系統、數據分析及影像辨識等相關領域軟硬體研發工程師，同時今年台達電也新增結構性調薪與提高社會新鮮人起薪，本薪平均調薪幅度達15～20%，在台招募的研發類碩士新鮮人起薪含獎金分紅後，年薪有機會超過百萬，另外產品採購、能源管理、資訊安全等專業也都有職缺。

台達電董事長海英俊於台大校園徵才博覽會開幕儀式致詞時表示，台達電近年快速發展電動車、工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎設施、能源基礎設施等策略市場，加上台達電在台灣持續擴廠並擴大招募，今年預計在台招募1,500人，隨著台達電在泰國與印度擴增產能與研發中心，歐、美亦將持續加碼布局，今年台達電全球有超過2,500名的人才需求。

而預計在台招募的項目方面，海英俊表示，涵蓋機構、電源、通訊系統到數據分析及影像辨識等相關領域軟硬體研發工程師，台達電今年除例行性的年度調薪外，更增加結構性調薪，調高本薪平均幅度約15%~20%，同時也特別針對社會新鮮人提高起薪，研發類碩士新鮮人起薪最高可達7萬元、博士為9萬元，研發類新鮮人進入台達，百萬年薪不是夢。

台達電人資長陳啟禎表示，台達近年約有四成的新進同仁為應屆畢業生，具備跨領域整合能力、國際溝通與協作能力的新鮮人將是台達優先錄取對象，台達電並提供全球營運據點間輪調或外派機會，除校園徵才活動外，3月9日、14日台達電將於線上舉辦實習方案說明會，邀請台達事業群高階主管出席分享台達節能產品及解決方案關鍵技術，另外台達電也將於3月起於台大、成大、清大、交大、台科大、北科大、中央、政大等校園舉辦徵才博覽會及說明會，提供全球職缺資訊，並由人資團隊現場輔導學生履歷撰寫及面試技巧。

台達電表示，薪資結構包括本薪、兩個月的年終獎金、兩個月的績效獎金與員工現金分紅，總年薪上看二十個月，福利措施上，每年有為期四天的「旅遊黃金假」，附設員工餐廳提供健康多元的三餐，2019年CHR健康企業公民－健康飲食類首獎、2020年HR Asia Awards亞洲最佳企業雇主獎肯定。