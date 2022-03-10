儲能電池廠天宇（8171）公告2月營收5,872.71萬元，2月適逢農曆春節，工作天數雖減少，但營收仍較上月成長，同時天宇2月營收更是去年同期的近兩倍。主要是從今年開始客戶交貨地多在台灣，不再受船運限制，法人預估3月業績更是能維持去年業績高標以上水準，第二季營收將逐月穩定成長。

此外，在營運方面，法人指出，天宇因接單毛利增加，有可能終止連續三年半來的虧損狀態，預估天宇首季營運應可望順利轉虧為盈。

近期全台各地區頻繁出現停電事件，喚起社會對電力穩定性及能源儲存的重視。儲能產業專家指出，儲能產業具有一定的技術門檻，上中下游產業鏈須互相搭配，且電池模組具有關鍵地位。據法人指出，天宇工業是美國儲能大廠Powin海外代工廠評鑑第一名，目前Powin台灣總代理立達儲能用於台電AFC調頻服務的所有電池櫃皆來自於天宇工業三義廠，配合儲案廠設備陸續交貨，業績將大幅成長。

此外，天宇苗栗廠三義儲能櫃組裝廠，導入先進的工業4.0智能組裝生產線，天宇公司指出，智能生產線上一顆顆電芯，經自動化設備移至組裝線前，即賦予一組追蹤識別碼開始，在專業精密治、工具的輔佐下，將電壓、內阻、充放電測試等各項專業測試數據，完整收集並儲存於雲端，以利後續判讀與分析，是國內少數有能力配合台電儲能計畫之電池模組廠 未來營收成長可期。