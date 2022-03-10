勤業眾信Deloitte聯合會計師事務所10日指出，85％的財富管理機構、76％的收藏家和96％的藝術專業人士皆認為，藝術應成為財富管理產品的一部分，未來藝術及收藏品有望成為分散風險的投資選項。

另一方面，69％的財富管理機構認為，藝術產業需要現代化的商業模式，而專業藝術人士必須有能力因應這樣的挑戰。

藝術市場研究公司ArtTactic與勤業眾信聯合會計師事務所合作發布《藝術與金融報告》第七版（Art & Finance Report 2021 - 7th edition），以藝術市場發展局勢為標的，分析各領域的成熟度和新興市場發展。

研究發現，過去18個月以來藝術品市場不畏疫情影響，仍發生了顛覆性的變革，由非同質化代幣（NFT）延燒的「數位藝術與收藏品」投資熱可見一斑。

資產多元化的趨勢進一步推動收藏家對藝術相關資產的需求，藝術與金融跨界創造更多彈性和創新的空間，建議未來關注「推動商業模式、遺產規劃、永續影響力、融資、產權多元化、結合新興科技、重視法規」七大關鍵，持續推動藝術資產多元化。

勤業眾信私人暨家族企業服務負責人資深會計師廖哲莉表示，隨著越來越多的投資人希望能在市場環境快速變化下，善用科技和新興商業模式將投資組合多元化，藝術及收藏品成為分散風險的一種投資選項。

根據Deloitte Private近十年來研究發現，藝術金融市場已有長足的進展，市場持續推動藝術、金融與文化間的交流與融合，以提升社會福祉。

另一方面，「科技、永續觀念及法令監管」對藝術金融產業的發展，逐漸扮演起至關重要的角色，證券型代幣投資藝術資產即為一例，運用科技整合藝術收藏品與財富管理，可為財富管理機構開闢新契機外，影響力亦可擴及全球並跨越不同世代，兼顧年輕世代對藝術品財務面的所有權、社會影響力投資及數位解決方案之重視。