俄烏事件恐影響天然氣供應，經濟部16日表示我國天然氣採購以中長期合約為主占71％，進口來源分散，共計14個國家，且全球出口國僅20國，以澳大利亞及卡達為主。

經濟部說，合約價格與原油價格連動，波動較現貨價變動小。為確保天然氣供應穩定，中油公司的採購策略以中長約布局為主、短約及現貨為輔，並於合約到期前積極洽簽新氣源。

能源局強調，為穩定供應國內天然氣需求，中油公司將持續尋求新氣源且分散進口來源，並逐步提升安全存量天數，以維護能源安全。