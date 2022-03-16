降低戰爭影響 經部：天然氣採長約供應 18:032022/03/16 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄烏事件恐影響天然氣供應，經濟部16日表示我國天然氣採購以中長期合約為主占71％，進口來源分散，共計14個國家，且全球出口國僅20國，以澳大利亞及卡達為主。 經濟部說，合約價格與原油價格連動，波動較現貨價變動小。為確保天然氣供應穩定，中油公司的採購策略以中長約布局為主、短約及現貨為輔，並於合約到期前積極洽簽新氣源。 能源局強調，為穩定供應國內天然氣需求，中油公司將持續尋求新氣源且分散進口來源，並逐步提升安全存量天數，以維護能源安全。 美銀調查：現在股市和2008年一樣不妙 現金部位2年來最高 電動自駕車夯 跨領域商機爆發 #全球 #天然氣 #為主 #長約 #天然氣供應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 龔明鑫：淨零碳排 本周將與工商團體溝通確認 13:132022/03/16 財經 全球最低稅負制註釋出爐 台商應留意 17:232022/03/16 財經 6千僑民在烏克蘭 陸駐美大使投書駁知俄將入侵 12:132022/03/16 國際 印度緩升息、強增長 把握進場時機 11:562022/03/16 財經 五大觀點 謝惠全：海運景氣樂觀 04:102022/03/16 財經要聞 電價4月擬漲3％ 經長：會考量照顧民生 04:102022/03/16 財經要聞 元太簽署《氣候宣言》並加入SBTi科學基礎減量目標倡議 15:322022/03/16 財經 戰爭+升息...投資人怎因應？法人這樣建議 13:022022/03/16 財經 TOYOTA夢想車創意繪畫大賽 徵件突破12萬件 13:132022/03/16 財經 英特爾宣布未來十年挹注800億歐元 投資歐盟半導體研發及製造 11:052022/03/16 財經 量子研究5年80億元 17個量子國家隊拚產業平台成果 14:542022/03/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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