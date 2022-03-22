俄烏戰爭開打近一個月，俄羅斯總統普丁騎虎難下，若沒打贏，對人民難以交代，戰爭恐怕將延長，專家認為，值此之際，台股選股方向要朝唯一受惠的原物料族群，包括鋼鐵、航運、化肥都有機會財，其中，包括中鋼（2002）、台肥（1722）等多檔，近日已吸引法人連續買超，22日收漲0.13～5.79％以上。

萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，俄烏戰爭開打近一個月，俄羅斯遭西方國家嚴厲經濟制裁，經濟倒退20年，但若未能戰勝，對人民難以交代，因此，仍將繼續打，值此之際，原物料族群是唯一受惠者，包括鋼鐵、航運、化肥等，都有機會財。

鋼鐵族群近日受到高度關注，其中，包括中鋼、中鴻、榮剛、允強、春源、久陽、官田鋼、建錩、燁興、盛餘、新光鋼、春雨等，獲法人青睞，連續連2～9日以上買超，累積張數1,159～64,751張不等。

據國泰證券研究報告指出，中國河北省唐山市進入緊急狀態，唐山地區鋼鐵廠、物流業已暫時停工，預計緊急狀態將持續1～2 周，加上歐洲最大的鋼鐵廠阿佐夫斯塔爾（Azovstal）也傳出遭到俄羅斯摧毀，全球鋼價快速攀高，因此，激勵鋼鐵族群股價轉強，預期在俄烏戰火為平息之前，原物料族群仍有望維持相對強勢，可偏多看待。

至於化肥方面，俄羅斯、白俄羅斯的鉀肥遭制裁，烏克蘭則禁止所有肥料出口，目前供給全靠加拿大；雖然加拿大鉀肥產量全球第一、約17％，卻比不上俄羅斯、白俄羅斯加起來的20％，且日前加拿大太平洋鐵路公司勞資協商破裂，火車停駛，影響鉀肥運輸。該題材想像空間，帶動資金聚焦台股肥料股，包括東鹼、台肥、興農、全宇生技-KY等，22日全面收紅，其中，台肥、興農獲法人連續買超。