全福科技（6885）獲經濟部工業局核准審定為生技新藥公司，取得BRM421（乾眼症）、BRM423（角膜嚴重損傷）、及BRM521（退化性關節炎）新藥認定資格。其中，乾眼症滴劑治療新藥BRM421在授權及臨床試驗皆獲具體進展，有利搶攻乾眼症新藥百億美元商機。

此外，全福生技15日召開股東臨時會，完成九席（含三席獨董）董事全面改選；預計今年上半年登錄興櫃。

全福生技董事長簡海珊表示，BRM421是運用創新之幹細胞再生之胜肽技術平台（PDSP）所開發的候選藥物，其作用機轉在於促進幹細胞修復。據臨床試驗結果，BRM421安全性高，不僅能顯著改善病患眼睛的乾燥感、灼熱剌痛感、與畏光感，更具有早期療效的獨特性，有機會搶佔第一線用藥市場。

乾眼症是常見眼科疾病之一，近年因3C產品的廣泛使用、長時間配戴隱形眼鏡、以及近視雷射手術越趨頻繁等，乾眼症人口急速上升，並有年輕化趨勢。

國際研調機構GlobalData預測，2028年全球乾眼症藥物市場規模將達111億美元，2018-2028的年均複合成長率可達10.6％。

簡海珊指出，乾眼症滴劑治療新藥BRM421不僅將大中華區（中、港、澳）的開發及商業化權利授與中國遠大醫藥，更於美國順利完成二次臨床試驗（二期臨床、二/三期臨床），合計超過370位病患參與藥物的安全性與療效性測試；接著只需向美國食品藥物管理局（FDA）提出二期臨床結束諮詢會議（end-of-phase 2 meeting），經諮詢後，便可直接規劃進行第三期臨床試驗，預計今年內完成該諮詢會議。

此外，考量法規策略以加速新藥上市，全福生技已將產品線跨入眼科罕見疾病領域，著手開發神經營養性角膜炎適應症。