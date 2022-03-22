全球最大鏈條供應商-桂盟（5306）2021年受惠高階自行車市況佳、補修需求持續暢旺，以及非自行車鏈事業部銷售同步增長，每股盈餘高達15.94元，連續3年創下歷史新高！桂盟在好業績加持下，外資已由賣轉買，22日早盤股價開紅盤！

桂盟是全球最大的鏈條供應商，於全球各地自行車生產聚落都設有工廠或銷售公司，可就近即時服務各地客戶。桂盟擁有完整的全球產銷布局、高彈性的產能配置調整，在目前自行車市場需求提升的情況下，得以盡最大能力來滿足市場的強勁需求。桂盟表示，已陸續在2021年下半年完成中高階自行車鏈產線擴充，非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。

桂盟集團表示，未來數季，高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續，同時歐美補修市場也是看淡不淡，部分自行車業者的高階車款訂單能見度，至少已看到2022年下半年，加上未來海運逐漸正常後，組車廠也會加快供貨腳步進而拉動零件需求，桂盟的營運成長動能將持續保持向上趨勢。