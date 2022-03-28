疫情全球肆虐，與氣候變遷下，加速推動全球對於ESG議題的高度關注，而這股浪潮也在近兩年吹進台灣，影響力正持續擴大。第一屆SDGs x ESG「壯青共創社會影響力商店加速器」（以下統稱『ESG影響力商店』加速器）於今（28）日正式啟動，是台灣首個以ESG、SDGs（聯合國永續發展目標）為核心而生的創業加速器，幫助台灣本土品牌搭上永續發展的綠色列車、接軌國際市場。

「ESG影響力商店」加速器正式啟動，4月正式徵件。過去3年來，國際間掀起的ESG浪潮已不容忽視，而這股永續投資新浪潮正襲捲台灣，考驗老闆是否真正落實企業社會責任。對企業來說，ESG與SDGs已成為營運「必考題」，無法配合轉型的企業，未來恐遭淘汰。

不過，台灣目前推動ESG主要是針對1,500家上市櫃公司，對於147萬家中小企業，甚至更小規模的30多萬家小微與新創企業來說，因為缺乏資源以及方法，要推動ESG與SDGs相關轉型可說是難上加難。「ESG影響力商店」加速器創辦人林泰龍說，「看到這樣的缺口，『ESG影響力商店』加速器因而啟動，期望新創、小微、中小企業也能順利搭上ESG的綠色列車、接軌國際。」「ESG影響力商店」加速器將招募有志於發展ESG、SDGs的新創團隊，只要團隊能定義好企業的社會影響力指標，都歡迎遞件。

「ESG影響力商店」加速器將於4月～7月開始徵件，瞄準6大與永續發展相關的產業，包括：農業、蔬食植物性餐飲、健康醫療、教育文化、環境能源、社會創新等。獲選團隊將可獲得6個月的導師課程（包括以ESG、SDGs為核心主題的課程，以及一般性課程如財務、法務、公司設立、募資課程等），導師團隊則包括永華資本控股創辦人洪永沛、研華科技共同創辦人蔡適陽、ViewSonic優派創辦人朱家良、TutorABC教育集團創辦人楊正大、前勞動部勞動力發展署署長劉佳鈞、戰國策傳播集團創辦人吳春城、聖德科斯生機食品連鎖創辦人董麗惠、前台灣星巴克行銷長暨第一位門市店經理何權烈等華麗陣容。

第一屆「ESG影響力商店」加速器的Demo Day，預計將於8月12日至14日的「亞太永續行動博覽會」正式登場。

不只新創團隊能遞件，「有技術、沒商模」也歡迎加入。林泰龍解釋，「除了新創團隊可以帶著點子來接洽以外，有技術、但缺乏商業模式的中小企業，或是希望發展ESG但卻找不到門路的企業，都歡迎遞件。」「ESG影響力商店」加速器將針對獲選團隊以重度輔導的模式，包括如協助擬定商業模式計畫書、組建經營團隊、統籌募資，連結市場以及多面向的資源，扶植團隊邁上正軌。

林泰龍除了是「ESG影響力商店」加速器創辦人以外，同時也是永華資本控股策略長，與前鴻海科技集團富夢網創業加速器營運長，長期深耕創新創業領域，扶持台灣品牌快速建構連鎖通路，並接軌國際市場、打開國際知名度。永華資本經營團隊近年輔導的企業如雅茗-KY（2726）、大地-KY（8437）、拉亞漢堡、一芳水果茶、黑面蔡等，是台灣品牌出海的重要推手。

連結永華資本 「ESG影響力商店」加速器拚5年孵化30個台灣「ESG品牌資優生」

林泰龍說，「ESG影響力商店加速器」將在未來5年內，打造「3個30」計畫，期望在5年內在台灣育成出30個有ESG、SDGs影響力的永續發展品牌，每個品牌要各自發展出30家連鎖加盟店，並力拚到30個不同城市授權，為台灣培養一批ESG品牌新兵，為地球的永續發展貢獻一份心力。

而「ESG影響力商店」加速器共同發起人吳易霖表示，擁有自有品牌11年以及3年輔導品牌執行加盟連鎖輔導的範例分享，很多小品牌都擁有很好的產品，但都缺乏加盟連鎖完整的知識、執行步驟與品牌形塑及行銷的能力，更缺乏如何進軍國際的商業邏輯。

透過林泰龍創立「ESG影響力商店」加速器的初衷，且有經驗總導師群陣容，全面系統化的零到壹深化打造與重度輔導，加上《壯青共創ESG x 種智承城》生態系平台合作夥伴共同的協力多方資源下，能更容易成就出真正的台灣ESG影響力商店的千業萬店英雄聯盟連鎖戰隊，相信會是另一番達到萬店規模的「台灣護國群山」。