今年新光金控（2888）以「數位創新，永續傳承」作為年度策略主軸，持續創新轉型，積極落實永續經營發展策略。為迎接數位金融時代趨勢，新光尤其注重人才培育及專業提升，今年將預計招募人數近4,000人，並於3月起陸續於全台進行「創新價值，永續未來」校園徵才活動，首場校園博覽會於5日在台灣大學舉行，同為台大校友的新光金控總經理吳欣儒率子公司總經理及一級主管亦親臨現場，站在求才第一線展現最大招募誠意，親自為青年學子說明新光金控及子公司的優勢與可發展的廣闊舞台，歡迎各領域的優秀青年學子加入新光，跟著新光一起蛻變飛揚，共創榮耀。

近年新光金控積極延攬年輕世代加入，以全力迎接數位轉型、ESG浪潮的興起，今年預計招募三千多名外勤業務菁英、理財行銷人員、證券營業員等，另外將招募超過100位數位金融資訊及行銷人才，並將培訓50位主力儲備業務主管及MA管理菁英及超過300個各類內勤專業職缺。

同時，新光金提供具市場競爭力的薪資、全面的專業職能培訓，跨子公司、跨部門的歷練機會，鼓勵員工精進自我，未來在工作上能有更卓越的表現。新光人壽近年在金融科技創新應用上屢獲獎項，今年為強化組織發展，除將招募3,000名業務菁英與精算、投資、核保理賠等內勤人才外，為拓展數位業務及友善金融服務，也廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的「數位資訊、行銷、服務人才」加入，共同打造金融生態圈。新光銀行因應金融業務拓展需求、加速數位轉型，持續培養多元化人才，包含儲備幹部、數位金融、財富管理、行銷業務、經營企劃、客群分析、洗錢防制專業人員等。

「儲備幹部（MA）計劃」預計招募15名上看百萬年薪儲備幹部，以二年期間密集培訓，內容包括分行基礎作業訓練、總行各部門業務實習歷練，以培養多元化的廣度學習；為全面深化「數位轉型」，今年MA招募也將升級為AI線上面談，求職者登入雲端系統，進行情境問答後，AI系統將依據求職者表現初步評估，落實數位轉型的便捷性與高效益。元富證券因應數位時代趨勢，推動數位轉型、積極培育數位人才，同時遵循新光金控「數位創新，永續傳承」發展主軸，結合證券商資產管理與投資研究之核心能力，今年列出包括「數位資訊人員」、「數位金融數據分析員」、「財務工程人員」、「金融商品交易員」、「計量策略研究員」、「產業研究員」等重點職缺。

新光投信近年進入快速成長期，基金商品績效成績亮眼，也將持續尋找各領域人才，提供新進員工完整的教育訓練及穩健成長的公司環境，並致力創造活潑的工作氛圍，讓員工都能保有工作熱情、擁有充分發揮所長的機會，期盼吸引更多菁英加入。

新光金控除向應屆畢業生廣召好手加入外，亦持續推動人才培育計劃。啟動第二屆「SPARK Heroes」數位科技人才培育計畫，以金控人才培育平台，聚焦於數位AI科技與數據等金融科技領域，使成員成為兼具實務歷練與科技賦能的集團關鍵人才。子公司新光人壽亦連續兩年參參與全國規模最大的商業實戰競賽「ATCC全國大專院校商業個案大賽」，透過企業實務經驗傳承與全國大專院校在學學生共同激盪創意，開發可落地應用的新型態商業模式，聯手為台灣保險產業提供更好的金融服務。