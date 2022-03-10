經濟部長王美花10日赴立法院報告303停電事故並接受被質詢，經濟部次長、台電代理董事長曾文生說明台電未來預計斥資千億，從近到遠進行三大電網改革，包括改善台電工安文化、減輕超高壓變電站主幹道、以及協調綠電電網即發即用。

經濟部長王美花10日赴立法院報告303停電事故並接受被質詢，由於經濟部的檢討報告再度提出「強化電網韌性」一詞，在經委會被朝野立委追問，到底要如何強化電網韌性。立法委員蘇治芬更質疑「台電公司何時真的要進行全面總體檢」，且今年2月時，監察院糾正台電工安問題只是「流於形式、怠於執行」，要求台電要比照「六輕總體檢」經驗，進行完整風險評估，將台電系統危險臨界點系統化，1個月內提出書面報告。

曾文生解釋，台電從近而遠的改革，第一個就是工安文化，這部分需要切實地檢討並執行；至於系統規劃的部分，也就是所謂的「強化電網韌性」，這會是短時間要重新設想的，這也有兩大方向要去思考。

他說，第一，目前有包括龍崎、中寮、龍潭等三個超高壓變電站（345KV）在輸電主幹道上，這種過度集中的情況，讓台電要去思考如何減輕主幹道負擔。由於電力全國融通（南電北送），他認為，未來要將電力就近送到需要的地方，例如科學園區的用電需求相對穩定，量雖然大、卻也較不會有大波動的起伏，所以把電發到主幹道之後，直接送下來給較大需量的區域，負擔相對起來比較小，同時也可以讓其他電網分群較可以挪出空間。

他舉例，目前已經在做的包括興達電廠送南部科學園區、大潭電廠送梅湖特高壓變電所、甚至是中科未來在新報編的園區時，可以把高壓輸電線路一起做起來，「當科技部有新的科學園區時，電網可以一併建起來」。

另外，曾文生指出，「廠商需要更多再生能源」，所以綠電電網即發即用、怎麼協調、怎麼跟我們用戶端匹配，再往下一層的電網進行區域調度使用，這些項下的各種調度機制，台電也會開始同步建置與規劃。