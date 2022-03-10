環境永續發展、節能減碳是現今社會最關注的議題之一！在3月10日新北市環保局舉辦的『新北節能E好宅』啟動記者會上，永慶房產集團旗下五大房仲品牌－永慶房屋、永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－獲邀參與『新北節能E好宅』計畫，共同為2050年淨零排放的國家目標而努力。

永慶房產集團共派出5位代表共襄盛舉：永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理、永慶房屋板橋區協理楊哲彥、永慶不動產暨永義房屋北區經會長黃詩哲、有巢氏房屋北區經管會長許哲瑋、永慶房產集團加盟事業處副總經理林良璋。

新北市環保局長程大維在記者會上表示，在『節能E好宅』計畫中，房仲業者扮演重要角色！透過在房屋銷售網頁上充分揭露獲得節能認證的社區，讓消費者在購屋或租屋時，可參考該建築物的節能狀況。感謝大家的共同響應，以實際行動支持政策。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成則在致詞時表示，永慶房產集團身為房仲第一品牌，全台有1400家店、近2萬名員工，是台灣最大的房仲連鎖集團，當然要共襄盛舉。而且旗下五大品牌代表一起出席，也宣示我們將攜手協助新北市環保局，到各大小社區來宣導，發揮第一品牌的影響力，善盡企業社會責任！

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成致詞表示，作為台灣房仲第一品牌，全台有1400家店、近2萬名員工一定要共襄盛舉，善盡企業社會責任。(圖/永慶房產集團提供)

莊志成補充，推動節能減碳是守護地球、守護我們居住的環境，永慶集團自成立以來，堅持「先誠實再成交」，不斷推出各項誠實服務，推動台灣房仲業向上提升，包括領先業界推動實價登錄揭露到門牌，都是在守護消費者買賣屋的交易安全，助大家圓滿成家，有一個美好的居住環境。

新北市環保局這次的『節能E好宅』計畫，希望營造新北市社區自主性節電氛圍，鼓勵社區透過各種節能設備、手法，優化升級為「低碳社區」，促使私部門建築物逐漸轉型為「近零碳排建築物」。未來，在永慶集團旗下五大房仲品牌的物件銷售網頁上，將標註獲得『新北節能E好宅』標章的新北大小社區。我們一起為環境永續發展努力。

永慶房產集團長年關心環保及公益相關議題，積極回應在地公益需求！從社區志工服務、關懷弱勢、支持公益團體、到關燈活動、河川淨灘等活動，都積極參與響應，以實際行動為台灣永續發展盡心力。