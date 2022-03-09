續2021年發送1億1千萬元「幸福成家基金」後，永慶房屋7日宣布，4月1日起為總部行政人員加薪；這是永慶房屋連續第五年調薪，此次平均調幅高達7%，且距上次調薪僅七個月，讓永慶房屋員工大呼幸福！

調薪達7%！永慶房屋連五年調薪

永慶房產集團董事長孫慶餘表示，永慶同仁持續以最高水準，提供誠實且貼心的服務，為每一位客戶圓滿成家。面對市場上投機炒作亂象，同仁們也堅守誠實價值，不與投機客配合，保護消費者購售屋權益，讓永慶品牌贏得消費者信賴。為了感謝與獎勵總部行政同仁們的努力，4月1日起依績效表現為總部行政人員調薪，平均調幅為7%。期待所有夥伴繼續努力，帶給消費者更優質的購售屋體驗。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，薪資待遇和成長是員工最在意的事情之一，本次調薪已經是總部行政人員連續五年加薪，且距離上次調整不到一年時間；調幅比人力銀行近期公布的4.6%平均調薪幅度再高出2.4%！

至於永慶房屋經紀人的薪獎福利，除了底薪和業績獎金之外，每人每年還有最高250萬的「幸福成家基金」可以爭取。2021年「幸福成家基金」發出1億1千萬，超過500位經紀人受惠。永慶房屋也制定月月晉升制度，只要經紀人表現傑出，每月都能申請晉升，為自己加薪。

在永慶完整優渥的薪獎制度下，經紀人首年賺取百萬年薪、兩年晉身店長的案例不勝枚舉。而入職3年以上的永慶房屋經紀人，更有45%的人成功買房！而完整的薪獎制度讓員工滿意度屢創新高，永慶房屋已連續四年贏得國際人力資源權威《HR Asia》雜誌「亞洲最佳企業雇主獎」，創業界唯一紀錄；也獲得1111人力銀行的「2021幸福企業」金獎。

永慶房屋以「先誠實再成交」精神，贏得消費者信賴，成功締造業界五大第一。(圖/永慶房屋提供)

誠實仲介贏認同 永慶締造業界五大第一

塗振宏指出，「誠實」一直是永慶房屋的企業核心精神。永慶房屋成立之初，以「先誠實再成交」和「不買房子、不賣房子」為理念，收取固定的服務費，提供消費者透明的房產資訊；更建立投機客名單，拒絕投機炒作行為。

對誠信的堅持讓永慶房屋締造了業界五大第一，包括：第一家揭露成交行情至門牌、第一家推動新式仲介，不賺價差的房仲企業、第一家獲得國家「地政貢獻獎」的業者、全台1400店的第一大房產集團、以及第一家提供買賣屋全保障的房仲業者。這也使永慶房屋深受消費者肯定。數據指出，永慶房屋2021年在雙北直營地區的業績成長15%，成交市占穩居業界第一。

永慶房產集團2022年招募5000人

贏得消費者青睞的永慶房產集團2022年將持續展店，預計招募5000人。塗振宏表示，應徵永慶房屋經紀人不需相關經驗，公司備有完整教育訓練和師徒制度，幫助新人快速掌握專業房地產知識。亦提供業務新人前九個月每月五萬的收入，讓生活無後顧之憂。該項收入保障不需綁約、不會巧立名目苛扣、也不須爆肝工作。

除了經紀人職位之外，針對想先接觸房仲業務工作，卻擔心業績壓力影響工作表現的求職者，永慶房屋也規劃出「服務專員」職位，讓員工能先學習業務工作內容，但不需背負業績壓力，也不需加班。每月保障收入3萬6千元，每季還能爭取最高1萬2千元的獎金，是有意投入房地產產業的轉職者和新鮮人的絕佳起點。歡迎所有想挑戰高薪、培養房地產專業的夥伴，一起投入永慶的行列。