「我相信我的人生還有很多選擇！」外表甜美的八年級生王于婷為減輕家庭負擔，選擇簽下志願役加入國軍的行列，在空軍負責處理文書的工作，雖然聽起來相較其他軍職工作來的簡單，但卻需要細心、高度專注的作業能力，于婷在軍中服務長達5年的時間，也一路晉升到中士，但她心中一直有股聲音在向她吶喊「我想嘗試更多！」

走出舒適圈迎向新挑戰 轉職科技房仲為自己創造高薪

退伍後于婷曾上求職網站查詢不同領域的工作，但大多需要有專業領域技能或相關工作經驗，在某次與國中同學閒聊到工作時，了解到房仲業務的工作內容，並且有保障新人前9個月每月5萬的收入，還有一對一師徒制的帶領，對于婷來說是一大福音！

退伍後于婷毫不猶豫加入永慶房屋成為房仲經紀人，雖然與過去的行政文書工作大不同，但于婷將軍中凡事細心、高效率的習慣帶進房仲工作中。于婷分享到，在永慶接觸到的專業比軍中更廣泛，包括房產、稅法、交易安全等專業都需要全面了解，才能服務好每一位客戶，加上永慶提倡團隊合作的工作模式，讓轉職者可以快速融入工作，問題能即時得到解答，我入行短短半年就迎來第一次的成交！

于婷補充，實際成為房仲經紀人後才了解，專業的經紀人需要做的就是將房屋、稅費等知識，以客戶能理解的方式解說，過程中當然會面臨挑戰須突破，讓我覺得自己每天都在進步，而且努力付出與收獲成正比，收入也相比在軍中提升了不少，曾創下最高月收入9萬的成績！

永慶提倡團隊合作的工作模式，幫助轉職者、新鮮人工作不徬徨，能夠快速上手經紀人的工作，于婷(第二排左二)創下最高月收入9萬！(圖/永慶房屋提供)

選對工作很重要！ 替客戶圓滿成家也替自己找到成就感

過去在軍中的經驗正是于婷轉職到永慶的重要養分，軍中重視紀律讓她養成守時、高效率的工作習慣，軍中的訓練也讓她培養出細膩的特質，讓她在服務每一位有買賣房屋需求的客戶都能設身處地的換位思考，提供給客戶專業、貼心的建議，將客戶當成自己的朋友對待，「只要用心做好每一件事，誠實告知所有資訊，客戶自然就會信任你。」

印象深刻于婷曾經服務過一位屋主，因為生病打算將起家厝售出完成最後的願望，但屋況不佳其他同業的仲介都說賣不掉，後來她主動經營聯繫，找出房屋潛在價值，透過永慶強大的聯賣系統及團隊合作文化，順利配對到合適的買方成功將房子售出。于婷分享，這次服務的經驗是過去在軍中不曾體驗過的！我從沒想過自己有能力幫客戶完成人生中最後的心願，讓我了解到這份工作不僅只是協助客戶買賣房子，更是承載客戶希望的重要推手！

于婷(圖左)在永慶找到未來職涯方向，將持續替更多客戶圓滿成家，為自己開創無限的可能。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

鼓勵社會新鮮人多嘗試 挖掘自己的潛力

「很謝謝當時的自己願意跨出習慣已久的軍中轉職到永慶，房仲經紀人這份工作每天都在學習、腦袋不停地思考，面對形形色色的客戶，每次帶給超越客戶期待的感動服務，都讓我有滿滿的成就感！」于婷也因為優異的表現到職一年半即拿到永慶獨有的「幸福成家基金」，為自己再創高薪！

「想做什麼就是去做，年輕時就應該闖蕩開拓視野！」于婷慶幸自己在年輕時就選擇轉換跑道挑戰新的領域，能夠將自己的特質運用在工作上，也鼓勵想要轉職的人，永遠不要低估自己的能力，現在的于婷清楚知道職涯未來方向，希望持續保持業績的穩定度，多向學長姐請教、持續精進服務技巧，將朝專業的房地產經紀人邁進，為更多客戶圓滿成家。